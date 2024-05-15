ЕК предупредила о рисках для экономического роста ЕС из-за конфликтов

Евросоюз предупредили о возросших рисках для экономического роста в странах, входящих в блок. Об этом говорится в опубликованном весеннем докладе Еврокомиссии.

Ключевую опасность, по мнению Брюсселя, представляет затянувшаяся спецоперация России на Украине.

«Неопределенность и риски ухудшения экономических перспектив за последние месяцы серьезно увеличились, главным образом из-за продолжающегося конфликта на востоке Украины», — указали в ЕК.

Там также отметили негативное влияние на экономику конфликта на Ближнем Востоке и более широкой геополитической напряженности в мире.

По оценкам европейских чиновников, на замедление темпов роста ВВП в странах ЕС также могут повлиять климатические проблемы, инфляция в США и возможные односторонние протекционистские меры отдельных государств для поддержки бюджетов.