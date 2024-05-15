Глава ЦБ раскритиковала маленькие штрафы за манипулирование рынком

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина назвала российские штрафы за манипулирование рынком «катастрофически низкими» и призвала определять их размер в зависимости от ущерба. Об этом сообщает ТАСС.

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Размер штрафов Набиуллина прокомментировала на конференции «Российский фондовый рынок 2024». Она подчеркнула, что сумма штрафа должна зависеть от ущерба, нанесенного манипулированием рынком.

«Штрафы за манипулирование у нас просто катастрофически низкие - пять - десять тысяч рублей. Это о чем? Ни о чем», - заявила глава ЦБ.

Манипулирование рынком включает в себя многократные сделки по покупке бумаг по максимальной цене или продажи по минимальной цене, если в итоге эти сделки приводят к значительному изменению стоимости бумаг. В России за это предусмотрены административные штрафы и уголовная ответственность.

Манипулированием рынком могут признать распространение ложной информации о компаниях (к примеру, в соцсетях или СМИ) или инсайдерскую торговлю ( когда человек, владеющий крупным пакетом акций компании, получает доступ к закрытой информации и решает продать большую часть акций). Из-за манипуляций на рынке ухудшается инвестиционная среда, нарушается конкуренция и подрывается доверие к рынку.