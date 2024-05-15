Глава ЦБ раскритиковала маленькие штрафы за манипулирование рынком
Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина назвала российские штрафы за манипулирование рынком «катастрофически низкими» и призвала определять их размер в зависимости от ущерба. Об этом сообщает ТАСС.
Размер штрафов Набиуллина прокомментировала на конференции «Российский фондовый рынок 2024». Она подчеркнула, что сумма штрафа должна зависеть от ущерба, нанесенного манипулированием рынком.
«Штрафы за манипулирование у нас просто катастрофически низкие - пять - десять тысяч рублей. Это о чем? Ни о чем», - заявила глава ЦБ.
Манипулирование рынком включает в себя многократные сделки по покупке бумаг по максимальной цене или продажи по минимальной цене, если в итоге эти сделки приводят к значительному изменению стоимости бумаг. В России за это предусмотрены административные штрафы и уголовная ответственность.
Манипулированием рынком могут признать распространение ложной информации о компаниях (к примеру, в соцсетях или СМИ) или инсайдерскую торговлю ( когда человек, владеющий крупным пакетом акций компании, получает доступ к закрытой информации и решает продать большую часть акций). Из-за манипуляций на рынке ухудшается инвестиционная среда, нарушается конкуренция и подрывается доверие к рынку.