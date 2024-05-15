Азиатские валюты укрепились после небольшого спада доллара

Большинство азиатских валют немного выросли в среду, отвоевав часть позиций у ослабевшего доллара, пока рынок ожидает новых сигналов по процентной ставке от ключевых данных по инфляции в США, которые должны выйти позднее сегодня.

Трейдеры также стали более уверенными в том, что Федеральная резервная система не будет повышать процентную ставку в 2024 году, после комментариев ее главы Джерома Пауэлла во вторник. Это мнение вызвало некоторую слабость доллара, даже когда данные по заводской инфляции в США за апрель преподнесли положительный сюрприз.

Тем не менее, большинство региональных валют несли значительные потери по отношению к доллару в последние месяцы, так как трейдеры в значительной степени переоценили большинство ожиданий снижения процентной ставки в 2024 году.

Индекс доллара и фьючерс на доллар немного снизились на азиатских торгах в среду, продолжив ночные потери даже на фоне неожиданных данных по индексу цен производителей.

Комментарии главы ФРС Пауэлла, в частности, о том, что денежно-кредитная политика в настоящее время достаточно жесткая, чтобы в конечном итоге снизить инфляцию, стали ключевым фактором спада доллара.

Однако Пауэлл также предупредил, что центральный банк теряет уверенность в том, что инфляция быстро снижается, и что ценовому давлению может потребоваться больше времени, чтобы достичь целевого уровня 2% в год.

Его комментарии, а также сильные данные по индексу цен производителей в США, заставили рынок насторожиться перед потенциально более высоким, чем ожидалось, показателем индекса потребительских цен за апрель, который должен быть опубликован сегодня позднее. Любые признаки застойной инфляции, вероятно, еще больше уменьшат ожидания снижения ставки в 2024 году, что создаст сильные перспективы для доллара и дополнительные препятствия для азиатских валют.

Слабость доллара позволила азиатским валютам укрепиться в среду, несмотря на ряд слабых внутренних факторов.

Пара USD/CNY упала на 0,1%, несмотря на то, что США ввели жесткие тарифы против ключевых китайских секторов, таких как аккумуляторы для электромобилей и полупроводники.

Ожидается, что этот шаг повлечет за собой ответные меры со стороны Пекина и может вновь разжечь торговую войну между двумя крупнейшими экономиками мира, что создаст слабые перспективы для Китая.

Пара USD/JPY немного снизилась, но осталась выше отметки 156 иен, так как рынок сохраняет бдительность в отношении дальнейших вмешательств правительства на валютный рынок. В последний раз правительство проводило интервенции на уровне иены 160, что, по мнению большинства трейдеров, стало новой вехой.

На этой неделе в центре внимания также находятся данные по ВВП Японии за первый квартал, которые должны выйти в четверг.

Пара AUD/USD выросла на 0,4%, даже когда данные о росте заработной платы за первый квартал оказались слабее ожиданий.

Пара USD/INR мало изменилась после падения с почти рекордного максимума во вторник, а пара USD/SGD упала на 0,1%.