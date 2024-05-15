Товарооборот между Россией и Афганистаном существенно вырос

Руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин сообщил о существенном увеличении товарооборота между данным государством и Россией. По его словам, рост показателя начал наблюдаться после того, как талибы (движение признано ООН террористическим) пришли к власти, передает РИА Новости.

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Собеседник отметил, что в денежном выражении товарооборот уже превысил один миллиард долларов. Еще в 2022 году он составлял порядка 170 миллионов долларов, подчеркнул специалист. На ситуацию повлияло «бегство сил США и НАТО, которые всячески препятствовали активному развитию экономических и политических отношений между двумя странами», утверждает Хабибуллин.

Ранее РИА Новости сообщило, что некоторые страны за последний год резко увеличили экспорт одежды в Россию. Речь идет о Казахстане, Мьянме, Румынии, Хорватии, Армении, Турции, Болгарии и Южной Корее. КНР по итогам минувшего года экспортировала больше всего одежды в страну — почти на 2,6 миллиарда долларов.

До этого вице-премьер России Александр Новак сообщил об увеличении торгового оборота между Россией и Ираном по итогам 2023 года.