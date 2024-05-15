Эксперты оценили перегрев российской экономики

Пик перегрева российской экономики, наличие которого вслед за Центробанком (ЦБ) признал глава Минэкономразвития РФ, был пройден во второй половине 2023 года, сейчас его показатели снизились, пишут «Ведомости» со ссылкой на близкий к Банку России источник, по данным которого наблюдающийся высокий рост ВВП страны может быть связан и с расширением потенциала экономики.

Впервые на то, что экономика превысила свой потенциальный уровень регулятор указал в сентябрьском аналитическом обзоре «О чем говорят тренды». В декабре, после повышения ключевой ставки, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сравнивала российскую экономику с перегретым двигателем автомобиля, использующим все свои ресурсы на полную мощность.

В свою очередь опрошенные изданием эксперты в целом согласились с озвученной источником оценкой. Главный экономист «БКС мир инвестиций» Илья Федоров отметил, что даже с учетом идущих в экономике РФ структурных изменений ее рост вдвое выше средних за 10 лет темпов говорит о перегреве. Как объяснил экономист Bloomberg Economics Александр Исаков, в этом случае быстрый рост цен объясняется избыточным спросом на ограниченное предложение товаров и услуг.

По словам руководителя направления аналитики корпоративного бизнеса банка Дом.PФ Григория Жирнова, с учетом сохранения инфляции выше целевого уровня можно говорить о том, что совокупный спрос по-прежнему превышает возможности производства в экономике, но масштаб этого сейчас не усиливается. Эксперт считает, что вернуть экономику к сбалансированному росту должен помочь в том числе недавний возврат к бюджетному правилу, который наряду с высокой ключевой ставкой ограничит совокупный спрос и приведет его в соответствие с возможностями предложения.

Выступая 14 мая в Госдуме в качестве кандидата на пост министра экономического развития страны Максим Решетников призвал доверять ЦБ в вопросах денежно-кредитной политики для сохранения финансовой стабильности. Он напомнил, что борьба с инфляцией ведется ради приведения ее к таргету на фоне перегрева экономики, но развитие возможно и при уровне роста цен выше обозначенной регулятором отметки.