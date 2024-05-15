Доллар подешевел до 91 рубля на Мосбирже

На торгах Мосбиржи 15 мая курс доллара опустился ниже отметки 91 рубль, продемонстрировав минимум с 7 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.

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По данным на 16:29 мск, доллар дешевел на 0,32%, до 90,99 рубля. К 16:41 мск снижение валюты США замедлилось до 0,11%, котировки составляли 91,19 рубля. В это же время курс европейской валюты в моменте проседал до 98,62 (-0,08%), но к 16:41 полностью отыграл потери, поднявшись до отметки в 99 рублей за один евро.

Китайский юань достиг локального минимума в 12,56 рубля, но спус

тя несколько минут полностью отыграл потери, преодолев уровень 12,6.

До этого ЦБ в "Обзоре рисков финансовых рынков" рассказал, что снизившийся в апреле спрос на доллар со стороны банков и населения — оказал влияние на укрепление рубля. По данным регулятора банки и граждане покупали меньше валюты, а крупнейшие экспортеры увеличили её продажу на 2%, до $13,2 млрд. Среднедневной объем продаж снизился на 3%, до $628 млн.

"Эти факторы, вместе с жесткой денежно-кредитной политикой, поддержали рубль, который укрепился к доллару, ослабев лишь на 0,6% за месяц", — сказано в обзоре.

До этого в Европе пересмотрели прогноз по экономике России из-за бума в оборонке.