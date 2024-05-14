В Санкт-Петербурге планируют увеличить бюджет до 2 трлн рублей к 2030 году

Власти Санкт-Петербурга планируют увеличить доходы городского бюджета к 2030 году почти вдвое - до 2 трлн рублей. Об этом сказал губернатор Александр Беглов, выступая с отчетом перед законодательным собранием.

"Опираясь на президентские поручения и пожелания петербуржцев, правительство города ставит перед собой следующие задачи к 2030 году. Заработать не менее двух триллионов рублей. <…> Добиться средней заработной платы на уровне 180 тыс. рублей", - сказал губернатор.

Он также добавил, что город намерен удвоить затраты на науку и инновации в промышленной отрасли.

Губернатор считает, что эта цель достижима.

"Нам сегодня это кажется фантастикой, но такой же фантастикой в 2019 году было то, что мы хотели заработать 1 трлн в 2024 году. В 2022 году во время пандемии нам удалось заработать более 1 трлн рублей, что и дало развитие нашему городу", - отметил Беглов.

Доходная часть бюджета Петербурга впервые превысила 1 трлн рублей по итогам 2022 года, эта планка не снизилась и в 2023 году. Законодательное собрание города утвердило бюджет Петербурга на 2024 год в сумме по доходам 1,18 трлн рублей, по расходам - 1,34 трлн рублей.