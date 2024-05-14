В Минэкономразвития заявили о признаках перегрева российской экономики

Признаки перегрева экономики России есть, при этом она способна развиваться даже при инфляции выше таргета, заявил кандидат на должность главы Минэкономразвития Максим Решетников.

По его словам, ЦБ борется с общим темпом роста кредитования экономики, считая, что экономика перегрета, при том, что ограничения с точки зрения рынка труда не столь существенны, как предполагается, передает РИА «Новости».

Решетников заверил, что экономика способна развиваться пусть даже при несколько более высоком уровне инфляции, чем тот, что обозначен как таргет.

Также кандидат на должность министра добавил, что при аномально низкой безработице рынок труда в России показал гибкость за два года, отметив вклад нацпроекта «Производительность труда».