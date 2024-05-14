В России могут ограничить ввоз цветов из ряда стран

Кандидат на пост министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявила, что в стране рассматривается вопрос ограничения ввоза цветов из недружественных государств. В ходе заседания Госдумы во вторник она подчеркнула, инициативу уже обсуждает Минсельхоз РФ, передает «Интерфакс».

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Для реализации идеи прорабатываются меры таможенно-тарифного регулирования, отметила Лут. Она сделала такое заявление, отвечая на вопрос депутатов.

«Мы совместно сейчас с министерством экономического развития рассматриваем меры таможенно-тарифного регулирования для того, чтобы ограничить ввоз цветов из недружественных стран, это мы можем сделать», - указала Лут.

Ранее сообщалось, что за январь - февраль 2024 года таможенные органы оформили свыше 12,5 тыс. тонн свежесрезанных цветов. Больше всего в Россию традиционно ввозят розы (5,3 тыс. тонн), хризантемы (2,8 тыс. тонн) и гвоздики (780 тонн).