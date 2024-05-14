В Турции заметили необъяснимый отток капитала

По итогам марта отток капитала из Турции достиг десяти миллиардов долларов, что привело к сравнимому сокращению резервов Центробанка, а также росту дефицита счета текущих операций до 4,5 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на опубликованные материалы регулятора пишет Bloomberg.

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Такие параметры заметно отличаются от прогнозов экономистов, которые не понимают, как объяснить ситуацию. Вероятно, главным триггером стали муниципальные выборы, потому что в прошлом году после выборов президента, на которых победил Реджеп Тайип Эрдоган, турецкая лира обесценилась на семь процентов.

Тем не менее ожидать аналогичного падения было сложно, потому что в последний год экономическая политика республики резко изменилась и теперь выглядит более традиционной. Внимание регулятора приковано к реальному росту курса национальной валюты, а снижение ставок больше не является обязательным требованием.

Как и ожидалось, после выборов, несмотря на поражение на них партии Эрдогана, лира незначительно выросла по отношению к доллару. Если сильный отток капитала действительно был следствием панических настроений, то, как полагают эксперты, реальность может успокоить инвесторов, и в дальнейшем ситуация вернется под контроль.

Ранее стало известно, что для борьбы с инфляцией турецкие власти решили на три года отказаться от аренды новых зданий и автомобилей. Министр финансов страны Мехмет Шимшек подчеркнул, что это не последние меры по экономии в госучреждениях.

Пойти на такие шаги Анкару заставил рост инфляции в апреле почти до 70 процентов, что стало максимумом с ноября 2022 года, когда рост цен достигал 84,39 процента. В то же время оппозиция подозревает, что в первую очередь администрация Эрдогана пытается усложнить работу новых муниципальных властей. Подозрения усиливает запрет на наем новых сотрудников за исключением случаев, когда кто-то из чиновников уходит на пенсию.