В Кремле оценили решение США ввести запрет на импорт урана из РФ

Запрет на ввоз урана из РФ в США не является критичным для российской атомной отрасли. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По словам представителя главы государства, Вашингтону трудно конкурировать с Москвой на международном рынке энергетических ресурсов. В связи с этим американская сторона «не гнушается» прибегать к мерам, которые искажают и нарушают все нормы глобальной торговли.

«Наша атомная отрасль — одна из передовых в мире, она конкурентоспособна. Будем продолжать развивать эту отрасль», — добавил Песков.

13 мая президент США Джо Байден подписал закон о запрете импорта российского урана на территорию страны. Ограничения коснулись необлученного и низкообогащенного урана, произведенного на территории РФ или принадлежащими ей компаниями.

Позже ситуацию прокомментировал посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он отметил, что администрация США продолжает придерживаться «провальной линии» по нанесению РФ стратегического экономического поражения. Как сказал дипломат, запрет на ввоз российского урана в Соединенные Штаты может привести к серьезным потрясениям в международных торговых отношениях.