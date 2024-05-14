Цены на золото выросли на фоне данных по инфляции в США

Цены на золото немного выросли в ходе азиатских торгов во вторник, незначительно восстановившись после резких потерь на предыдущей сессии, поскольку основное внимание по-прежнему уделяется предстоящим данным по инфляции в США, которые должны были дать дополнительные подсказки по процентной ставке.

Хотя на прошлой неделе желтый металл немного укрепился, он все еще остается значительно ниже рекордного максимума, достигнутого в апреле, а трейдеры по-прежнему склонны к укреплению доллара на фоне опасений, что ставка в США останется высокой еще долгое время.

К 00:22 по восточному времени (04:22 по Гринвичу) спотовое золото выросло на 0,3% до $2343,60 за унцию, а фьючерс на золото с истекающим сроком действия в июне вырос на 0,3% до $2349,05 за унцию.

Позже во вторник должны выйти данные по американскому индексу цен производителей, а в среду ожидается более пристальное внимание к индексу потребительских цен.

Оба показателя, вероятно, будут влиять на прогноз процентной ставки в США после того, как перегретые показатели инфляции в первом квартале привели к тому, что рынок в значительной степени перебил большинство надежд на снижение процентной ставки в этом году.

В то время как это указало на более неблагоприятные факторы для золота, желтый металл выиграл от повышенного спроса на «безопасное убежище» на фоне возросшей геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Однако некоторое ослабление напряженности, в частности между Ираном и Израилем, сделало золото уязвимым для давления со стороны процентной ставки.

Высокая и длительная ставка плохо влияет на золото, поскольку увеличивает альтернативные издержки инвестирования в желтый металл.

Другие драгоценные металлы также выросли во вторник. Платина подорожала на 0,1% до $1011,05 за унцию, а серебро — на 0,9% до $28,688 за унцию.

Среди промышленных металлов цены на медь выросли до двухмесячного максимума во вторник, так как трейдеры приветствовали новые сигналы из Китая о масштабном выпуске облигаций на 1 трлн юаней ($138 млрд).

Китайские власти заявили, что начнут выпускать облигации сроком от 20 до 40 лет уже на этой неделе. Эмиссия направлена главным образом на увеличение расходов на инфраструктуру и стимулирование экономического восстановления в стране.

Это повлияло на более оптимистичный прогноз спроса на медь. Трехмесячный фьючерс на медь на Лондонской бирже металлов вырос на 0,2% до $10227,0 за тонну, а месячный фьючерс на медь вырос на 0,5% до $4,7940 за фунт. Оба контракта были самыми высокими с апреля 2022 года.

Новости о выпуске китайских облигаций в значительной степени компенсировали негативные сигналы на рынке недвижимости Китая, поскольку еще один крупный застройщик допустил дефолт по выплатам по облигациям.