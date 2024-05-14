Пошлины ЕС на российскую фанеру затронули продукцию из Казахстана и Турции

Евросоюз распространил на Казахстан и Турцию "антидемпинговые" импортные пошлины в 15,8%, взимаемые за березовую фанеру, произведенную в России, говорится в опубликованном в "Официальном журнале ЕС" постановлении Еврокомиссии.

"Еврокомиссия <…> расширила применение антидемпинговых пошлин в отношении березовой фанеры из России на продукцию, поставляемую из Казахстана и Турции, независимо от того, задекларирована ли она, как произведенная в Казахстане и Турции или нет", - говорится в постановлении.

Еврокомиссия уточнила, что пошлина в 15,8% введена в отношении фанеры из Казахстана и Турции с толщиной древесных слоев не более 6 мм, где хотя бы один слой является березовым. Еврокомиссия утверждает, что компании из этих стран не смогли доказать Брюсселю, что они никак не связаны с российскими производителями фанеры. Антидемпинговое расследование Еврокомиссии инициировано на основании требований европейских производителей фанеры.