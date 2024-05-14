В России назвали долю расчетов в нацвалютах со Средней Азией

Доля расчетов России в национальных валютах со странами Средней Азии (с Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном) достигла отметки в 80 процентов. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) РФ Михаил Галузин, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что для этого региона Россия является ключевым торгово-экономическим партнером. По итогам 2023 года суммарный товарооборот РФ со странами Средней Азии достиг уровня в 44 миллиарда долларов. Треть (33 процента) внешней торговли государств региона приходится на Россию.

Наращивание товарооборотов Галузин связал в том числе с переходом на расчеты в национальных валютах. За прошлый год этот показатель в торговле России с Узбекистаном достиг отметки в 55 процентов, а с Туркменистаном — 24 процента. В то же время отечественный капитал обеспечивает занятость более 600 тысяч человек в государствах Средней Азии.

Ранее глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина заявила о резком росте доли юаня во внешнеторговых расчетах России. За последние два года доля китайской валюты в оплате за отечественный экспорт увеличилась в 86 раз, за импорт иностранной продукции на внутренний рынок — более чем в 8 раз.