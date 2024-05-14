Нефть подорожала в ожидании публикации доклада ОПЕК

Мировые цены на нефть во вторник пошли в рост, пока как рынки ждут публикации ежемесячного доклада ОПЕК о нефтяном рынке.

Цена июльских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.40 растет на 0,13%, достигая 83,47 доллара за баррель, а июньских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,15%, до 79,24 доллара, передает РИА «Новости».

Во вторник ОПЕК должен опубликовать ежемесячный доклад о нефтяном рынке, в котором обновит прогнозы мирового спроса и предложения. Данные могут дать аналитикам подсказки о балансе на нефтяном рынке в свете ситуации на Ближнем Востоке.

Кроме того трейдеры оценивают возможные дальнейшие меры ОПЕК+. Следующее заседание комитета запланировано на 1 июня.