Макрон: ЕС нужно пересмотреть бизнес-модель без энергоресурсов из РФ

Макрон: ЕС нужно пересмотреть бизнес-модель без дешёвых энергоресурсов из России
Евросоюз должен пересмотреть свою бизнес-модель за неимением дешёвых российских энергоресурсов, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Он отметил, что европейским странам придётся полностью перезапустить бизнес-модель.
«У нас была дешевая энергия благодаря России, производство благодаря странам Центральной и Восточной Европы с довольно низкими затратами, рынок для экспорта — Китай и геополитический зонтик — США. Эти столпы теперь полностью пересматриваются», — цитирует его РИА Новости.
Макрон призвал Европу готовиться в сдерживанию России
Ранее замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач высказался о росте закупок российского газа Европой.