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Макрон: ЕС нужно пересмотреть бизнес-модель без дешёвых энергоресурсов из России

Евросоюз должен пересмотреть свою бизнес-модель за неимением дешёвых российских энергоресурсов, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Макрон: ЕС нужно пересмотреть бизнес-модель без энергоресурсов из РФ
© RT на русском

Он отметил, что европейским странам придётся полностью перезапустить бизнес-модель.

«У нас была дешевая энергия благодаря России, производство благодаря странам Центральной и Восточной Европы с довольно низкими затратами, рынок для экспорта — Китай и геополитический зонтик — США. Эти столпы теперь полностью пересматриваются», — цитирует его РИА Новости.

Макрон призвал Европу готовиться в сдерживанию России

Ранее замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач высказался о росте закупок российского газа Европой.

Экономика
Эммануэль Макрон
Алексей Гривач
Фонд национальной энергобезопасности
ЕС
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