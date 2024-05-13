Экс-глава Всемирного банка предрек США финансовую катастрофу

Большой государственный долг Соединенных Штатов и чрезмерные расходы властей приведут к тому, что США к 2025 году постигнет финансовая катастрофа, предположил экс-глава Всемирного банка Дэвид Малпасс. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, за последние годы госдолг США вырос до беспрецедентного уровня в более чем $34,4 трлн.

Специалисты МВФ предсказали, что госдолг Соединенных Штатов в 2024 году превысит отметку в 123% ВВП страны и продолжит расти в течение последующих лет.

Малпасс отметил, что все признаки указывают на грядущую финансовую катастрофу. Он добавил, что в ближайшие месяцы будет введен лимит госдолга, увеличатся расходы и подскочат налоговые ставки.

Государственный долг США превысил $34 трлн

Ранее экономист и трейдер, автор книги «Черный лебедь» Нассим Талеб сообщил, что растущая долговая нагрузка может привести США к катастрофе. Он добавил, что дефицит бюджета страны растет с такой скоростью, что потребуется «чудо, чтобы обратить вспять нанесенный ущерб».