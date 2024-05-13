Банк России в своем базовом прогнозе ожидает, что существующие геополитические условия для российской экономики сохранятся на среднесрочном горизонте. Об этом говорится в комментарии регулятора к среднесрочному прогнозу ЦБ.

"В целях расчета базового сценария принимается предпосылка о неизменности геополитических условий для российской экономики до конца прогнозного горизонта. Все действующие внешние ограничения на российский экспорт, импорт, инвестиционное и технологическое сотрудничество на среднесрочном горизонте сохранятся. Возможное введение новых или ужесточение действующих санкций рассматривается как риск для базового прогноза", - отмечается в документе.

новость от 6 мая

Антироссийские санкции принесли результат обратный ожидаемому, экономика России растет. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с правительством России, передал ТАСС.

«Что началось с точки зрения экономики, мы с вами хорошо знаем», — отметил глава государства.

По его словам, началась «экономическая агрессия против России». Путин подчеркнул, что бесконечное число санкций, с которыми столкнулась страна, имели своей целю — разрушить Россию изнутри.

Президент уточнил, что Запад стремился это сделать не только политически, но, прежде всего — экономически: создать проблемы в трудовых коллективах, вызвать массовую безработицу, добиться закрытия предприятий и целых отраслей производства. Путин подчеркнул, что ничего у наших противников не получилось.

Он обратил внимание, что результат оказался «ровно обратным ожидаемому». Путин напомнил, что в 2023 году экономика России росла «темпами выше мировой».

материал от 7 мая

Европейский союз планирует и дальше расширять ограничения в отношении России. Помимо политических запретов и преследования организаций и лиц, которые помогают Москве обходить санкции, объединение регулярно расширяет и уточняет перечень товаров, которые нельзя ввозить в РФ. Брюссель называет текущей целью ограничение доступа к компонентам и технологиям, позволяющим вести боевые действия. «Вечерняя Москва» разбиралась, каким именно товарам нужно найти замену и что РФ не сможет импортировать.

Промышленный потенциал

Вслед за неоднократными заявлениями европейских политиков о бесполезности экономического давления и соответствующими аналитическими отчетами Евросоюз продолжает попытки подорвать российскую промышленность. ЕС действует по следующей схеме: ограничивается ввоз определенной продукции, Россия находит альтернативу или «лазейки» для обхода, Европа старается ликвидировать пробелы и лишить Москву смежных товаров.

По такому принципу теперь членам объединения запрещено ввозить в РФ:

некоторые виды металлических конструкций, в том числе двери и фермы;отдельные виды деталей для станко- и машиностроения, например зубчатые колеса;камне- и металлообрабатывающие машины;некоторые редкоземельные металлы;промышленные фильтры для жидкостей;вилочные погрузчики;технику для пересеченной местности, в частности снегоходы;отдельные виды строительной техники, в частности подъемные краны;турбинные двигатели, ДВС поршневого действия и некоторые виды электродвигателей;элеваторы и конвейеры;аккумуляторы на свинце;отдельные детали гидравлических турбин;приборы для анализа физических и химических свойств.

Продвинутые технологии и товары

Эта категория включает длинный список самых разных цифровых и электронных товаров. Большинство наименований включают в список из-за возможности их использования в военно-оборонном комплексе. Некоторые формулировки носят общий характер и потому касаются сразу целых групп продукции.

Запрещены к ввозу:

некоторые виды цифровой аппаратуры (камеры, блоки управления, платы памяти и печати, процессоры, видеокарты, накопители), именно в этой группе товаров используются общие формулировки, под которые попадают почти все компоненты компьютеров;антенны и отражатели;отдельные виды оборудования, действие которого основано на работе полупроводников, в частности диоды, диаки, триаки, транзисторы;приборы, технологии и вещества для изготовления и тестирования полупроводников, электросхем, электрочипов и аппаратуры на их основе;некоторые виды телекоммуникационного оборудования;смартфоны и детали для их производства;приборы для тестирования, прокладки и безопасности электросетей;оружейные прицелы и другие телеметрические устройства.

Список был составлен уже несколько лет назад и регулярно пополняется.

Запрещено к вывозу

Иностранные государства не только отказываются ввозить продукцию в Россию, но и ограничивают ее экспорт.

Последние санкции такого толка коснулись:

парафина, твердых остатков вторичной нефтепереработки (кокс);твердых природных нефтяных смесей — битума и его разновидностей;углеродных продуктов (технические вещества);искусственных эластомеров, в частности каучука.

Заморозка активов

Европейские запреты касаются не только товаров, но и ведения бизнеса, а также финансовых операций. Под санкции попали многие банки, частные компании и предприниматели.

ЕС заблокировал средства и запретил вести любые операции с банками «Тинькофф», «Росбанк» и «Альфа». Такие меры приняты в отношении российского Фонда национального благосостояния и почти всех участников национального ВПК. Ограничения коснулись и некоторых иностранных юрлиц, которых подозревают в помощи российским предприятиям или считают аффилированными или даже полностью подчиняющимися Москве, например, SUN Ship Management (D) Ltd, зарегистрированную в Дубае.

новость от 7 мая

Российские компании все чаще проводят внешнеторговые расчеты в рублях, стремясь обойти вторичные санкции США. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Издание приводит недавний отчет ЦБ, в котором говорилось, что доля рубля в международных сделках в феврале выросла на 7% — до 40%. На такую же величину сократилась доля «дружественных» валют после прекращения крупными банками Турции и Китая обслуживания переводов.

«Мы очень ждем открытия в Китае Альфа-банка. Китайские поставщики часто идут навстречу и отправляют товары без предоплаты», — рассказала сооснователь «Digital ВЭД» Анна Фомичева.

Она отметила, что компании вынуждены прибегать к альтернативным способам оплаты, включая криптовалюту и наличные расчеты. Это удлиняет сроки платежей до 2 недель и удорожает сделки на 5-15% из-за комиссий посредникам.

В Reuters сообщили, что опасаясь вторичных санкций, китайский бизнес использует небольшие сельские банки для расчетов с Россией. США активизировали обвинения в адрес КНР в поддержке российского ВПК.

«Конечной точкой является превращение России в Иран», — заявил один из инвесторов изданию.

Но глава «БизнесДром» Павел Самиев считает, что достичь полной изоляции РФ не удастся из-за емкости внутреннего рынка.

До этого стало известно, что мировая торговля нарастит обороты после прошлогоднего спада.

новость от 12 мая

Статус доллара как мировой резервной валюты может пошатнуться из-за просчета США при введении антироссийских санкций. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на заявление американского экономиста Джефф Рубин.

По его словам, ограничения в отношении России и заморозка трети ее валютных резервов должны были нанести серьезный удар по российской экономике. Однако вместо этого санкции поставили под угрозу 50-летнее доминирование доллара в качестве мировой нефтяной валюты и могут иметь для него еще более тяжелые последствия.

Одним из наиболее очевидных последствий рестрикций экономист называет резкий рост инфляции на Западе после длительного периода стабильности цен. Помимо этого, как отмечает Рубин, России удалось смягчить воздействие санкций за счет расширения блока БРИКС и роста экономик стран Глобального Юга.

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новость от 11 мая

Все больше экономик АТЭС признают, что санкционные войны коллективного Запада являются главной причиной сбоев в глобальных транспортно-логистических цепочках. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо России в АТЭС Марат Бердыев в своем Telegram-канале в связи с предстоящей 13-18 мая в Перу серией встреч представителей объединения.

"Готовлюсь к участию в очередной серии встреч с коллегами - старшими должностными лицами АТЭС, которая пройдет 13-18 мая во втором крупнейшем городе Перу - Арекипе, - сказал дипломат. - Обсудим общие для экономик-участниц задачи в привязке к приоритетам перуанского председательства: торгово-инвестиционное сотрудничество, формализация трудовых отношений и рабочих мест, обеспечение устойчивого экономического роста". "Буду ориентировать коллег на необходимость укрепления региональных торговых связей на основе правил ВТО, а также использования потенциала российской флагманской инициативы Большого Евразийского партнерства, - отметил Бердыев. - Все больше экономик признают, что санкционные войны коллективного Запада являются главной причиной сбоев в глобальных транспортно-логистических цепочках".

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новость от 2 мая

Новый пакет санкций Вашингтона, вероятнее всего, затронет лица и банки за пределами США, которые прямо или косвенно связаны с конфликтом на Украине, пишет Financial Times.

"Ограничения могут затронуть одно или несколько неамериканских финансовых учреждений, которые участвуют в совершении значительных сделок, связанных с оборонной промышленностью с участием России", — отметил партнер юридической фирмы Paul Weiss Роберто Гонсалес.

Санкции могут негативно повлиять на широкую банковскую экосистему продавцов, поставщиков и других контрагентов, предупреждают собеседники FT. Ожидается, что новые меры США могут также затронуть цифровые валюты.

Согласно прогнозам аналитиков, контроль за операциями с криптой продолжит усиливаться. Накануне США внесли 16 судов в список подсанкционных физических и юридических лиц, связанных с Россией. Также под американские санкции попала авиакомпания "Победа".

новость от 8 мая

Страны Европейского союза (ЕС) должны согласовать 14-й пакет санкций против Российской Федерации до июля 2024 года. Об этом сообщает EUobserver.

По информации портала, ЕС в очередном пакете санкций внесет еще 52 компании в список фирм, подозреваемых в поставках запрещенной продукции в России.

7 мая сообщалось, что страны ЕС планируют в рамках 14-го пакета санкций ввести ограничительные меры против 11 судов, которые используются Россией.

6 мая Reuters сообщало, что новые ограничения ЕС, направленные против РФ, усилят запрет на полеты для российских самолетов.

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новость от 9 мая

Представители США и Британии в ходе консультаций в Лондоне договорились о продолжении санкционной политики в отношении России из-за специальной военной операции на Украине.

Стороны договорились «продолжать работать с союзниками с целью ограничить источники российских доходов», в том числе от сферы услуг, ключевых сырьевых товаров, таких как энергоносители и металлы, «которые позволяют России вести военные действия», сообщил Госдепартамент США, передает ТАСС.

В ходе встречи стороны также «подтвердили свою общую приверженность противодействию тем, кто угрожает миру, безопасности и стабильности на Ближнем Востоке».

Кроме того, в ходе встречи обсуждался вопрос применения целенаправленных, скоординированных санкций и мер экспортного контроля для сдерживания и пресечения «злонамеренной деятельности», а также для защиты международных норм, добавили в Госдепартаменте. Также обсуждались меры по борьбе с обходом западных санкций.

Ранее ЕС отказался от санкций против российского СПГ и ядерного топлива.