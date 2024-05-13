Трутнев рассказал, когда самолет «Байкал» должен начать полеты

Кандидат на должность вице-премьера, полпреда президента в ДФО Юрий Трутнев перед своим утверждением в Госдуме заявил, что легкомоторный самолет «Байкал», который заменит Ан-2, должен выйти на линию к концу 2025 года.

«Строится самолет «Байкал», мы вместе с Минпромом этим активно занимаемся. Стараемся сделать его конкурентным по комплектации, по цене, там не все просто, но к концу 2025 года «Байкал» должен выйти на линию», — рассказал он.

Трутнев отметил, что летать на самолете Ан-2 — «немножечко странно для России в современном ее состоянии».

В прошлом году премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки в Сибирский и Дальневосточный федеральные округа дал поручения Минпромторгу, Минтрансу, Минфину и Минвостокразвития сделать предложения по снижению стоимости производства легкого самолета «Байкал». До этого главный инженер барановичского предприятия «558-й авиационный ремонтный завод» Андрей Тучин заявлял, что Россия и Белоруссия планируют создать совместный самолет.