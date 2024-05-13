Минэнерго Украины сообщило о «колоссальном» ущербе энергосистеме

Энергосистеме Украины в 2024 году нанесен «колоссальный» ущерб, какого не было с начала конфликта.

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Об этом заявил глава минэнерго Украины Герман Галущенко в разговоре с министром развития Германии Свеньей Шульце, передает РИА Новости.

«Я могу сказать вам, что ущерб колоссальный. Даже по сравнению с 2022 и 2023 годом он намного больше», — сказал Галущенко.

По его словам, во время последних атак Украина лишилась электростанций, генерирующих до восьми гигаватт энергии. Министр отметил, что это огромный показатель, так как зимой в среднем вырабатывается до восемнадцати гигаватт.

10 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что ситуация в энергетике является одной из самых сложных. Он рассказал, что в апреле Украина закупила у европейских стран на треть больше электроэнергии, чем в марте. Министр призвал украинцев экономить электричество, особенно в вечерние часы.