Ввоз китайских товаров в Россию заметно снизился

По итогам апреля 2024 года суммарные объемы ввоза китайских товаров на российский рынок снизились на 13 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и опустились до уровня в 8,3 миллиарда долларов в денежном выражении. Об этом «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Отмечается, что экспорт китайской продукции в Россию снижается второй месяц подряд. Так, по итогам марта показатель упал впервые с середины 2022 года и составил 2,9 миллиарда долларов. Аналитики связали подобную динамику с возросшими рисками китайских поставщиков попасть под вторичные санкции западных стран, включая США.

При этом объемы импорта российских товаров в Китай по итогам апреля, напротив, увеличились на 18 процентов и достигли уровня в 11,4 миллиарда долларов. Это могло быть связано с резким наращиванием закупок нефтепродуктов. Так, за второй месяц весны объемы поставок этой продукции из всех стран в КНР увеличились на 23 процента, до 5,67 миллиона тонн.

Падение суммарных объемов экспорта китайских товаров в Россию в марте было обусловлено в том числе заметным снижением поставок оборудования (машин, механизмов и запчастей к ним) из КНР. Так, по итогам первого месяца весны этот показатель упал 15 процентов в годовом выражении и составил 2,9 миллиарда долларов.