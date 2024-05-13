Цены на нефть упали на фоне неоднозначных данных по Китаю

Цены на нефть немного снизились на азиатских торгах в понедельник, так как смешанные данные по инфляции в Китае вызвали сомнения в отношении крупнейшего в мире импортера нефти, а настроения в преддверии ключевых данных по инфляции в США на этой неделе также неустойчивые.

Цены на сырую нефть несут незначительные потери по сравнению с предыдущей неделей после того, как слабые данные по потребительскому доверию в США и высокие прогнозы инфляции вызвали опасения по поводу охлаждения экономики крупнейшего в мире потребителя топлива.

Выходу данных также предшествовали данные о росте запасов бензина и дистиллятов в США.

Июльский фьючерс на марку Brent упал на 0,3% до $83,53 за баррель, в то время как цена West Texas Intermediate упала на 0,3% до $77,59 за баррель к 20:58 по восточному времени (00:58 по Гринвичу).

По мнению трейдеров, премия за риск, связанный с продолжающимися геополитическими волнениями на Ближнем Востоке, в значительной степени учитывает, что конфликт между Израилем и ХАМАС до сих пор вызывал минимальные перебои в поставках сырой нефти.

Однако недавние потери нефти также были ограничены спекуляциями по поводу продолжительного сокращения добычи Организацией стран-экспортеров нефти и ее союзниками после истечения срока, установленного на конец июня.

Данные по инфляции в Китае за апрель, опубликованные в выходные, показали устойчивое восстановление индекса потребительских цен, поскольку постоянная денежная поддержка со стороны Пекина, по-видимому, поддерживает расходы.

Однако инфляция китайского индекса цен производителей сократилась 19-й месяц подряд, сигнализируя о том, что фабричная и деловая активность в крупнейшем в мире импортере нефти остается слабой.

Импорт нефти в Китае в апреле снизился по сравнению с предыдущим месяцем, хотя и незначительно. Данные также практически не изменились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поскольку страна переживает вялое восстановление экономики после кризиса.

Нефтяной рынок также находится в напряжении в преддверии выхода ключевых данных по инфляции в США на этой неделе.

Во вторник должны выйти данные по PPI за апрель, а в среду — более пристальное внимание будет обращено на показатель CPI.

Основное внимание будет приковано к любым признакам охлаждения инфляции в США, что, в свою очередь, может дать Федеральной резервной системе дополнительный стимул для снижения процентной ставки.

В последние месяцы перспективы сохранения высокой ставки в США оказывали значительное влияние на цены на нефть, поскольку ожидается, что высокая ставка будет снижать экономическую активность и сокращать спрос на нефть.