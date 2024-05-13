Нефтегазовые доходы бюджета России выросли на 82,2%

Нефтегазовые доходы бюджета России за четыре месяца текущего года продемонстрировали рост на 82% год к году, до 4,157 трлн рублей, следует из информации, опубликованной на сайте Минфина.

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В сообщении ведомства говорится, что накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами «бюджетного правила» обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов.

Что касается ненефтегазовых доходов федерального бюджета, то они составили 7, 526 трлн рублей, указало министерство.

Кроме того, за указанный период дефицит федерального бюджета РФ, по предварительным данным, достиг 1,484 триллиона рублей, или 0,8% ВВП, отметил Минфин.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что во втором квартале денег в бюджет, вероятно, будет поступать больше от дополнительных нефтегазовых доходов.