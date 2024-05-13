Расходы российского бюджета превысили доходы

По итогам января-апреля дефицит российского федерального бюджета составил 1,484 триллиона рублей, или 0,8 процента ВВП. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на статистические данные Министерства финансов (Минфина).

Под понятием дефицита бюджета подразумевают превышение государственных расходов над доходами. Согласно закону о бюджете, показатель в 2024 году предусмотрен в размере 1,595 триллиона рублей, или 0,9 процента ВВП. Таким образом, за первые четыре месяца бюджетный дефицит почти достиг годового плана.

В годовом выражении достигнутый показатель резко снизился. Для сравнения, в январе-апреле 2023-го бюджетный дефицит оценивался в 3,049 триллиона рублей, или 1,8 процента ВВП. Таким образом, за год показатель сократился на 1,565 триллиона рублей, следует из статистических данных ведомства.

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Ранее в Минфине сообщили о росте нефтегазовых доходов российского бюджета на 82,2 процента в годовом выражении. В январе-апреле поступления от этого сектора составили в общей сложности 4,157 триллиона рублей. В ведомстве объяснили подобную динамику рядом факторов, включая повышение экспортных цен на российскую нефть и доплату по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) за четвертый квартал 2023 года.