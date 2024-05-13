$91.82+0.7098.95+0.64
Почта

Расходы российского бюджета превысили доходы

По итогам января-апреля дефицит российского федерального бюджета составил 1,484 триллиона рублей, или 0,8 процента ВВП. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на статистические данные Министерства финансов (Минфина).

Расходы российского бюджета превысили доходы
© ТАСС

Под понятием дефицита бюджета подразумевают превышение государственных расходов над доходами. Согласно закону о бюджете, показатель в 2024 году предусмотрен в размере 1,595 триллиона рублей, или 0,9 процента ВВП. Таким образом, за первые четыре месяца бюджетный дефицит почти достиг годового плана.

В годовом выражении достигнутый показатель резко снизился. Для сравнения, в январе-апреле 2023-го бюджетный дефицит оценивался в 3,049 триллиона рублей, или 1,8 процента ВВП. Таким образом, за год показатель сократился на 1,565 триллиона рублей, следует из статистических данных ведомства.

Бюджет-2024: сколько потратят на военных и силовиков

Ранее в Минфине сообщили о росте нефтегазовых доходов российского бюджета на 82,2 процента в годовом выражении. В январе-апреле поступления от этого сектора составили в общей сложности 4,157 триллиона рублей. В ведомстве объяснили подобную динамику рядом факторов, включая повышение экспортных цен на российскую нефть и доплату по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) за четвертый квартал 2023 года.

Экономика
4