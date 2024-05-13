Стало известно, сколько денег принесла в бюджет система маркировки товаров

Система маркировки товаров с самого начала ее действия пополнила бюджет России на более чем один триллион рублей. С таким заявлением выступил в беседе с РИА Новости руководитель оператора системы маркировки «Честный знак» - Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин.

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Как уточнил собеседник агентства, порядка 800 миллиардов из этой суммы – это фискальный эффект. По его словам, наибольший эффект приносят подакцизные группы. Дубин отметил, что около 30% приходится на табак. Он напомнил том, что в июне будет пять лет, как Россия «работает на принципах соглашения о государственно-частном партнерстве».

Ранее сообщалось, что в России готовятся к введению маркировки смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей. Предполагается, что мера позволит бороться с незаконным ввозом такой продукции, а также с производством и продажей контрафакта.

Также ранее стало известно, что Минпромторг России выступил за расширение перечня маркируемой одежды. Соответствующий проект постановления правительства разместили на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.