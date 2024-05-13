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Стало известно, сколько денег принесла в бюджет система маркировки товаров

Система маркировки товаров с самого начала ее действия пополнила бюджет России на более чем один триллион рублей. С таким заявлением выступил в беседе с РИА Новости руководитель оператора системы маркировки «Честный знак» - Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин.

Стало известно, сколько денег принесла в бюджет система маркировки товаров
© РИА Новости

Как уточнил собеседник агентства, порядка 800 миллиардов из этой суммы – это фискальный эффект. По его словам, наибольший эффект приносят подакцизные группы. Дубин отметил, что около 30% приходится на табак. Он напомнил том, что в июне будет пять лет, как Россия «работает на принципах соглашения о государственно-частном партнерстве».

Ранее сообщалось, что в России готовятся к введению маркировки смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей. Предполагается, что мера позволит бороться с незаконным ввозом такой продукции, а также с производством и продажей контрафакта.

Также ранее стало известно, что Минпромторг России выступил за расширение перечня маркируемой одежды. Соответствующий проект постановления правительства разместили на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Экономика
Михаил Дубин
Минпромторг
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