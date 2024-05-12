Маск одной фотографией описал работу Федрезерва США

Американский предприниматель Илон Маск опубликовал в Twitter (X) фотографию правил настольной игры «Монополия», чтобы описать работу Федеральной резервной системы США. На изображении разъясняется развитие событий в том случае, если банк остается без денежных средств.

Вот как работает Федеральный резерв, — написал Маск в публикации.

В правилах говорится, что некоторые игроки считают Банк банкротом, если в нем заканчиваются деньги. Однако в действительности это никогда не происходит. Для продолжения игры нужно использовать листки бумаги, чтобы продолжать вести учет банковских операций каждого участника, пока в Банке снова не появится достаточно денег для дальнейшей работы. Также банкир может выпустить «новые» средства на обычных листках бумаги.

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Ранее стало известно, что компания американского миллиардера Илона Маска Tesla Motors, которая занимается производством электромобилей, подала иск против нескольких британских подростков. Организация обвинила их в «недобросовестной конкуренции». Автопроизводитель планирует взыскать с каждого из подростков по $2 млн. Такая ситуация сложилась из-за того, что один из подростков продал горстку 3D-печатных брелоков с брендом компании.