Еще одна страна полностью переходит на операции в евро

Власти непризнанного Косова объявили о завершении переходного периода для использования сербских динаров на его территории и полном переходе с 13 мая на операции в евро. Об этом сообщила газета Politika.

По ее информации, Приштина намерена принимать меры в отношении тех, кто использует для наличных расчетов в Косово валюту, отличную от евро.

"Валюты, отличные от евро, могут использоваться только для хранения средств в физической форме или на банковских счетах, для осуществления международных платежей и для деятельности в валюте", - говорится в заявлении, которое приводит издание.

Как пишет Politika, на следующей неделе в Брюсселе пройдет седьмой раунд дискуссий между Белградом и Приштиной, в ходе которого будет обсуждаться вопрос об отмене сербского динара.

Как указал глава Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович, подобные шаги "ставят под угрозу выживание сербского народа" на этой территории.

"К сожалению, все предыдущие встречи показали, что нет ни реалистичного подхода, ни политической воли Приштины для решения этой проблемы", - добавил он.

По словам Петковича, Белград предлагал ряд конкретных предложений, которые другая сторона отвергла, поэтому вся ответственность за решение ситуации лежит на Приштине.

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Вице-премьер непризнанного Косова Бесник Бислими ранее заявил о том, что с 1 февраля начинается процедура смены действующей валюты, добавив, что сербские граждане, проживающие на территории Косова, не будут подвержены каким-либо санкциям за отказ перейти с динаров на евро, пока длится неограниченный по срокам переходный период.

На фоне этого МИД Франции заявил, что власти непризнанного Косова перешли на евро поспешно и несогласованно, Париж выступает за приостановку процедуры и более продолжительный процесс.