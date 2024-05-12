Cилуанов выступил за большую открытость бюджета

Россия планирует вернуться к привычному порядку формирования бюджета с полноценным участием парламента. Об этом заявил кандидат на пост министра финансов Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету, передает ТАСС.

По его словам, в текущем году все задачи, поставленные президентом и требующие бюджетного финансирования, будут решаться путем внесения поправок в закон о бюджете. Это позволит депутатам принимать активное участие в бюджетном процессе.

Силуанов отметил, что сейчас у Минфина имеются ограниченные возможности для оперативного перераспределения расходов в рамках исполнения бюджета без внесения изменений в закон. Однако министерство стремится к максимальной открытости и вовлечению парламентариев.

Основной программной целью Минфина кандидат назвал поиск необходимых ресурсов для полной реализации национальных целей развития и нацпроектов, обозначенных президентом. В числе приоритетов - поддержка нуждающихся граждан, технологический суверенитет, обеспечение безопасности государства и специальной военной операции.

В бюджете на 2024 год расходы на оборону впервые превысили траты на социальную политику, составив 28,3% против 21,5%. На национальную экономику запланировано 11,5% расходов, на безопасность и правоохранительную деятельность — 9%.

До этого в России рассказали об изменениях в налоговой политике.