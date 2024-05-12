Новак заявил о запуске нового нацпроекта России по развитию экономики

В ближайшие месяцы будет сформирован новый нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», рассказал кандидат на должность вице-премьера Александр Новак в ходе заседания думского комитета по энергетике. Об этом пишет ТАСС.

Задача по вхождению России к 2030 году в четверку крупнейших экономик мира, отметил Новак, должна сопровождаться не только ростом экономики страны, но и доходов населений и предприятий.

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Таким образом, заметил кандидат на должность вице-премьера, необходимо развернуть новую модель экономического роста, и далее идти на новую модель, на экономику предложения, которая позволит создавать стимулы для развития России и для обеспечения устойчивой и динамичной экономики.

Новак подчеркнул, что именно на достижение этой цели, после формирования, будет направлен нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика».