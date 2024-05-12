Патрушев оценил влияние заморозков в России на урожаи

Заморозки и сложные погодные условия в России не повлияют на урожаи в стране, заявил кандидат на должность вице-премьера Дмитрий Патрушев на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам. Его слова передает РИА Новости.

«В 2024 году, даже несмотря на сложные погодные условия, несмотря на заморозки в отдельных регионах, мы можем получить урожаи, которые нам необходимы для обеспечения нашей продовольственной безопасности», — сказал он.

По его словам, аналогичная ситуация складывается и в сфере животноводства, рыболовства и продукции переработки. Такая обстановка дает России возможность насытить внутренний рынок и продолжить исполнять экспортные обязательства.

Патрушев назвал сложившуюся благоприятную обстановку результатов стабильной господдержки агропромышленного комплекса и работой аграриев.