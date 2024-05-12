Испания увеличила закупки российского газа вопреки санкциям

Россия продолжает укреплять позиции ключевого поставщика сжиженного природного газа (СПГ) на испанский рынок, несмотря на санкционное давление Запада. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные компании Enagás.

По данным энергокомпании, в апреле 2024 года Мадрид закупил у РФ 5342 ГВт*ч СПГ, что составило почти 20% от общего объема импорта и обеспечило России второе место среди поставщиков после Алжира.

За первые четыре месяца текущего года Испания приобрела у России 26854 ГВт*ч голубого топлива, сохранив за РФ статус второго по объемам поставщика.

«Испания стала главным в Евросоюзе покупателем российского СПГ в 2022-2023 годах», — отметил в прошлом году посол РФ в Мадриде Юрий Клименко.

Он пояснил, что с экономической точки зрения разрыв крупного долгосрочного контракта на поставки газа невыгоден для испанской стороны.

До этого стало известно, что ЕС готовит удар по доходам России от экспорта СПГ.