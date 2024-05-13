Индия и ЕС увеличили импорт российских удобрений

Экспорт российских удобрений в Индию и страны Запада резко вырос после введения санкций против Москвы. Поставки этой критически важной для сельского хозяйства продукции в Азию и Европу позволили России компенсировать потерю части рынков сбыта. Об этом пишет РИА Новости.

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По данным Минпромторга РФ, в январе-феврале 2024 года доля экспорта удобрений в Индию достигла 34% против 23% годом ранее. Дели стал крупнейшим импортером российских химикатов после Бразилии, обогнав Китай, США и Мексику.

При этом в физическом и денежном выражении поставки в Индию сократились на 15% из-за накопленных страной запасов и перенаправления части экспорта в другие государства. Однако ценовые скидки на российскую продукцию резко снизились по сравнению с 2022 годом, уточнило издание.

Значительно нарастили закупки минеральных удобрений и страны Запада. По оценкам Центра ценовых индексов, в 2023 году доля азотных удобрений из РФ в общем импорте ЕС выросла до 24% на сумму €1,38 млрд. Германия увеличила поставки в 7 раз, Франция — на 25%.

Причиной стала высокая стоимость газа, из-за чего собственное производство удобрений в Европе оказалось нерентабельным. На фоне экономических успехов России в этом сегменте в США и Европе раскритиковали позицию собственных властей.

До этого в ЕС заявили об ожиданиях «оживленных дискуссий» по санкциям на СПГ из России.