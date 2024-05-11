Платежная система Western Union возобновила денежные переводы из США на Кубу, прерванные в конце января из-за технических проблем. Об этом сообщило цифровое издание Havana Times со ссылкой на одноименную американскую компанию.

По данным издания, система переводов из США на Кубу снова доступна с 9 мая. В сообщении отмечается, что операции возобновляются немедленно в координации с партнером Western Union компанией Orbit S.A.

"Мы понимаем, что наша система является важной связующим звеном между теми, кто живет в США, и их семьями, проживающими на Кубе", - отметил представитель Western Union в Северной и Латинской Америке Родриго Гарсия Эстебарена, не объясняя, почему эти переводы были прерваны в конце января. "Мы рады возобновить наши услуги в этом жизненно важном коридоре и обеспечить поступление необходимых денежных переводов тем, кто живет на острове", - сказал он в интервью изданию.

Представитель Western Union ранее проинформировал, что денежные переводы из США на Кубу были остановлены 28 января из-за технических проблем. В конце января власти республики сообщали о сбоях в работе системы платежей, которая подверглась кибератаке из-за рубежа.

Western Union приостановила денежные переводы на Кубу в ноябре 2020 года из-за ограничений, введенных США. До этого Госдепартамент сообщил о введении санкций против компании American International Services, которая занимается такими переводами. В марте 2023 года операции были возобновлены.