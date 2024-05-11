По регионам России прошлась майская вьюга. После такой погоды в отдельных областях даже объявили режим чрезвычайной ситуации. Посевы замерзли, цветы на плодовых деревьях опали. Дачники и некоторые крупные сельхозпредприятия рискуют остаться без урожая.

Три недели до лета, а в Москве как в сказке «12 месяцев», будто братец май с февралем обратно местами поменялись. Менее чем за 10 минут сильный снегопад перенес москвичей обратно в зиму. «Белая береза под моим окном принакрылась снегом, точно серебром» – строчки из стихотворения Сергея Есенина как прогноз погоды на 8 мая.

В последний раз заморозки в это время в Москве случались в 1999 году. Тогда столбики термометров показывали минус 3,8 градуса. В 1950 году было минус 3,2. Рекорд минимальной температуры за всю историю метеонаблюдений в Москве принадлежит 1918 году, когда термометр показал минус 5,6 градуса. В XXI веке так холодно было семь лет назад. В 2017-м столбик термометра поднялся до 4,6 градуса выше ноля. Теплый апрель, конечно, расслабил москвичей. В начале плюс 20, потом плюс 25. Аномалия для средней полосы России. Но для обывателя чем теплее, тем лучше. А вот отклонение температур в обратную сторону сразу все замечают.

«Проснулась, увидела белые мухи, так интересно. Все-таки не май месяц», – делится горожанка. «Удивление! Ничего себе, вроде май, а снег идет», – рассказал прохожий. «Неожиданно, но бывает. Я помню случаи, когда в мае снег такой же был», – отметила женщина.

Из-за такой совсем не майской погоды в Москве даже отменили запланированный мотофестиваль. А в домах снова включили отопление. Ночные температуры еще как минимум неделю будут от нуля до плюс четырех. Двое суток заметало и Нижний Новгород. Город едва раскопали. Выпало больше половины месячной нормы осадков. «У природы нет плохой погоды» – скажут синоптики. Но у дачников другое мнение. Они переживают за будущий урожай. У многих за теплые апрельские дни уже расцвели яблони, виноград и черешни.

Не ласковый май уничтожает урожай. Заморозки накрыли сразу несколько российских регионов. В трех центральных областях – Воронежской, Липецкой и Тамбовской – ввели режим чрезвычайной ситуации из-за гибели посевов. Резкий перепад температур поставил под угрозу часть урожая яровых и овощных культур на юге. В Краснодарском крае заморозки «побили» горох и картофель. В основном пострадали ранние овощи. В Волгоградской области из-за похолодания погибли виноград, абрикос, вишня, черешня и другие косточковые, а также под угрозой посадки картофеля.

«Если растения еще слаборазвиты или им не хватает силы, чтобы сохранить эту историю, то они, конечно, просто исчезнут и с урожаем можно попрощаться. Аналогично, если завязи посбивало, градом побило. Этот урожай также снижает количество плодов. Понятно, что это не 100% падение всего. Но какое-то будет в зависимости от силы природы, силы стихии», – рассказал заместитель председателя Союза садоводов России по Москве и Московской области Олег Киреев.

В Воронежской области более 265 тысяч гектаров пострадало от заморозков. В Минсельхозе России пообещали, что погибшие посевы будут пересеяны, подчеркнув, что для этого имеются все необходимые ресурсы. Правда, с урожаем фруктов будет сложнее. Вот например, Липецкая область – плодово-ягодные культуры мороз просто убил.

Ягодные кустарники очень чувствительны к заморозкам, поскольку температура у поверхности почвы более низкая, чем на расстоянии два-три метра от земли. Но при этом нежные цветы яблони повреждаются уже при температуре минус 1,7 градуса. А крыжовник и смородина могут выдержать до минус двух градусов. Скорая помощь для растений – дымовые шашки или костер. Они, по словам агрономов, «прибьют» мороз, не дав ему погубить корни, а также завязи и нежные листья. Но если и они почернели, то спасать дерево с такими листьями уже, к сожалению, поздно.

В Ассоциации садоводов России заявили, что к заморозкам готовились – и дымили, и опрыскивали, использовали и регуляторы роста, и аминокислоты. Но мороз в некоторых регионах стоял под минус шесть градусов. Такого в пик цветения давно не было. Вот так выглядит виноградная лоза у садовода в Ростовской области. Спасают растения как могут: укрывают, согревают от майской стужи.

Звенела майская вьюга на этой неделе в Сибири и на Урале. Свердловскую область погода несколько дней испытывала на прочность. Грузовики на трассах встали из-за снега и гололедицы.

Досталось майского снега и Санкт-Петербургу. Все-таки северная столица. И только панда Катюша из Московского зоопарка спокойно отнеслась к капризам погоды. Увидев снег за окном, решила остаться в вольере. Теплые бревна явно лучше, чем трава в снегу и промозглый ветер.