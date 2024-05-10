Президент Казахстана подписал указ о мерах либерализации экономики

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по либерализации экономики", направленный на сокращение доли государственного сектора в экономике и развитие конкуренции. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

"Во-первых, предусмотрено создание при Агентстве по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан Национального офиса по приватизации, который обеспечит выработку критериев государственных активов, подлежащих приватизации, и формирование их перечня. Во-вторых, предусмотрены меры по повышению самостоятельности, качества и независимости корпоративного управления АО "ФНБ "Самрук-Казына" (Фонд национального благосостояния Казахстана - прим. ТАСС) и его дочерних компаний, а также совершенствование осуществляемых ими закупочных процессов", - говорится в сообщении.

Кроме того, разработаны меры в целях развития конкуренции на товарных рынках.

"Предлагаются меры по дальнейшему совершенствованию регуляторной политики и либерализации процедур для открытия и ведения бизнеса. Так, предполагается упрощение и автоматизация (цифровизация) доступа потребителей к коммерческим услугам, предоставляемым квазигосударственными организациями, процедур получения технических условий и подключения к инженерным сетям", - пояснили в пресс-службе.

Поручено предоставить возможность использования проектов, соответствующих передовым международным стандартам, для строительства объектов без обязательной разработки проектно-сметной документации по казахстанским стандартам. Отдельным блоком в указе выступает комплекс мероприятий, направленных на усиление защиты прав и законных интересов бизнеса, в том числе путем декриминализации уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности, согласования с прокурорами запретительно-ограничительных мер, инициируемых госорганами.