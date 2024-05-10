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В Британии рассказали о катастрофических последствиях изъятия активов России

Единственный урок, который западные страны могут преподать президенту России Владимиру Путину изъятием суверенных активов, заключается в демонстрации полного идиотизма политиков, сообщает газета i со ссылкой на бывшего старшего специального советника главы правительства Великобритании Доминика Каммингса.

В Британии рассказали о катастрофических последствиях изъятия активов России
© РИА Новости
«Америка сейчас еще активнее пытается конфисковать активы России, своими санкциями толкая на создание альтернативных финансовых систем... Такие меры могут дать Путину только один урок — что мы идиоты», — заявил он.

Названы страны, выступившие против конфискации активов России

Эксперт указал, что Москва привела Запад к росту бытовых расходов, а санкции стали катастрофой для европейской политики и навредили Европейскому союзу гораздо сильнее, чем России. При этом премьер Великобритании и другие западные политики допустили ошибку, не вняв предупреждениям российского лидера о последствиях расширения НАТО на восток. Каммингс указал, что конфликт вокруг Украины был для британского правительства способом воплотить свои «фантазии» о статусе нового Черчилля.

«Нам не следовало оказываться в этой глупой ситуации. Это не ремейк 1940 года с болваном Зеленским. <...> Гнилое украинское мафиозное государство надуло нас всех», — считает Каммингс.
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