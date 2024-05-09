Эрдоган передумал ограничивать торговлю с Израилем

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил многие торговые ограничения с Израилем, сообщил в Twitter (X) глава МИД еврейского государства Исраэль Кац. По его словам, Тель-Авив не должен поддаваться «угрозам диктатора» и не зависеть от него. Глава ведомства не раскрыл, какие исключения приняла Турция.

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Эрдоган отозвал или отменил многие из торговых ограничений, и урок очевиден. Мы не должны уступать угрозам диктатора, и мы должны создавать альтернативы и не зависеть от человека «Братьев-мусульман» (организация признана в России террористической, деятельность запрещена), который в любой момент может все остановить, — отметил Кац.

Эрдоган позже заявил, что турецкие власти прекрасно осознают, как Запад рассчитывает атаковать страну после решения Анкары о приостановке товарооборота с Израилем. Президент подчеркнул, что правительство будет постепенно устранять последствия этого шага.

Экономист Александр Разуваев, комментируя решение Турции разорвать торговые отношения с Израилем, предположил, что Эрдоган метит на роль лидера в исламском мире и арабские страны его оценят. Эксперт также допустил, что подобная инициатива со стороны Анкары понизит рейтинг Тель-Авива на международной арене.