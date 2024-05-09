Банк Англии в девятый раз оставил ставку неизменной

Банк Англии девятый раз подряд оставил процентную ставку неизменной на уровне 5,25% годовых. Об этом свидетельствует информация на сайте регулятора.

В последний раз британский ЦБ поднимал ставку в августе 2023 года. Это самая продолжительная пауза за последние три года.

При этом, как следует из отчета, комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии (MPC) на последнем заседании рассматривал возможность снижения ставки. Два члена МРС предлагали понизить ее до 5% годовых.

Сигналом к потенциально скорому смягчению ДКП в стране служат данные по инфляции. Рост потребительских цен в Великобритании по итогам марта замедлился до 3,2% в годовом выражении, что является минимальным значением с сентября 2021 года.

Между тем инфляция в США за март ускорилась до максимальных за полгода 3,5%. Экономисты предполагают, что Банк Англии может приступить к смягчению ставок быстрее ФРС.

Ранее сообщалось, что инфляция в России ускорилась до 7,81%.