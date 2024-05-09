Стало известно о продолжении экспорта швейцарских товаров в Россию

Швейцария продолжает экспорт своих товаров в Россию, несмотря на введенные санкции. Об этом сообщило издание RTS.

В частности, речь идет о компаниях Nestle, JTI и Lacoste. Издание отмечает, что их деятельность является законной, так как они не поставляют товары военного назначения.

Как стало известно, в 2023 году Швейцария поставила в Россию товары на более чем 200 миллиардов рублей. В основном речь идет о лекарствах.

Ранее Литва не дала провезти через пограничный переход «Шальчининкай» автомобили Tesla Cybertruck, предназначавшиеся заказчикам из России. Она помешала ввозу пикапов стоимостью 200 тысяч евро, так как Евросоюз запретил поставлять в Россию автомобили дороже 50 тысяч евро. На сегодняшний день ограничения касаются новых и подержанных машин с моторами более 1,9 литра, электрокаров, гибридов, а также некоторых автозапчастей.