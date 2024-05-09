Байден признал проблемы в экономике США

Президент США Джо Байден заявил, что у американцев есть веские причины для беспокойства по поводу экономики страны.

"Последнее, что я видел: сочетание инфляции, издержек инфляции и всех этих вещей действительно беспокоит людей, и на это есть веские причины", - сказал он в интервью телеканалу CNN.

При этом американский лидер отметил, что он работает над решением этих проблем.

"Позвольте мне сказать, что когда я возглавил эту администрацию, люди говорили, что произойдет экономический коллапс", - заявил Байден, подчеркнув, что коллапса не случилось.

Илон Маск заявил, что доллар может обесцениться

Ранее Илон Маск предупредил, что доллар США ничего не будет стоить, если не удастся решить проблему государственного долга страны. В свою очередь, директор департамента Международного валютного фонда по бюджетным вопросам Витор Гаспар заявил, что рост госдолга США вызывает побочные негативные эффекты во всем мире.