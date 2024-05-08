Путин сообщил о рекордном объеме товарооборота России и Армении

Товарооборот России и Армении превысил семь миллиардов долларов. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с армянским премьером Николом Пашиняном, передает ТАСС.

Российский глава подчеркнул, что это рекорд.

Путин провел переговоры с Пашиняном 8 мая после заседания Высшего экономического совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Это первая встреча политиков с декабря 2023 года. В Кремле подчеркивали, что после этого Путин и Пашинян практически не контактировали, поэтому сегодняшняя беседа особенно важна.