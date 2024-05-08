Путин анонсировал расширение торговых связей ЕАЭС на три государства

Президент России Владимир Путин заявил, что торговые отношения Евразийского экономического союза (ЕАЭС) распространятся еще на три страны. Об этом сообщает «Ура.ру» со ссылкой на телеканал «Россия 24».

По словам Путина, в ЕАЭС разрабатывают соглашения о торговле с Египтом, Индонезией и ОАЭ. Президент также добавил, что все эти страны имеют большой экономический потенциал.

«Евразийский экономический союз и вся наша интеграционная деятельность привлекают внимание все большего числа международных игроков. Развитие связей с нашими с нашим объединением проявляют многие иностранные государства и крупные региональные структуры <…> На стадии подготовки соглашения с такими обладающими большим экономическим потенциалом странами, как Египет, Индонезия, Объединенные Арабские Эмираты», — заявил он.

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Помимо этого Путин отметил, что в развитии торговых отношений с ЕАЭС также заинтересованы страны в СНГ, ШОС и ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Также у союза уже готовы договоренности о либерализации торговли с Сербией, Ираном и Вьетнамом.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что в его стране заметен позитивный эффект от интеграции в ЕАЭС.