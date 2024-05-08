Путин раскрыл, в каких валютах производятся расчеты ЕАЭС

Свыше 90% расчетов в Евразийском экономическом союзе проводится в национальных валютах. Об этом на открытии заседания Высшего ЕАЭС сообщил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

По его словам, объем взаимной торговли в странах союза выросло почти в два раза с 45 до 89 миллиардов долларов. Причем свыше 90% расчетов проводится в нацвалютах, отметил Путин.

«Товарооборот с третьими странами вырос на 60%, с 579 до 923 миллиардов долларов», — добавил он, указав, что совокупный ВВП государств ЕАЭС увеличился с 1,6 до 2,5 триллионов долларов.

Путин подчеркнул, что ЕАЭС «искренне стремится к дальнейшей совместной работе по всестороннему развитию и укреплению интеграционного объединения».