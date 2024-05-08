В представительстве председателя Совета Евросоюза (ЕС) Бельгии заявили, что страны-члены альянса предварительно согласовали использование доходов от замороженных российских активов для военной помощи Украине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение председательства в социальных сетях.

Отмечается, что такое решение было принято во время последнего заседания ЕС. Согласно предварительному решению, доходы от замороженных активов РФ будут направлены на восстановление, оборону и поддержку Украины.

«Постпреды ЕС предварительно согласовали меры, касающиеся чрезвычайных доходов от иммобилизованных российских активов. Финансы будут использованы на поддержку Украины, ее восстановление и военную оборону в контексте агрессии России», — сказано в заявлении представительства.

Ранее в бельгийской расчетно-клиринговой системе Euroclear рассказали о рисках от конфискации замороженных активов России.