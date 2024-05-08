Нью-Йорк возглавил список городов с наибольшим числом миллионеров

Нью-Йорк стал лидером рейтинга самых богатых городов мира в 2024 году. Об этом пишет агентство Bloomberg cо ссылкой на данные консалтинговой компании Henley&Partners.

По ее оценкам, совокупное состояние жителей мегаполиса превысило $3 трлн, а каждый 24-й горожанин имеет капитал свыше $1 млн.

Согласно исследованию, в Нью-Йорке насчитывается около 350 тыс. миллионеров. Это на 48% больше, чем в 2013 году, когда миллионером был примерно каждый 36-й житель города. При населении в 8,26 млн человек получается, что состояние свыше $1 млн имеет каждый 24-й горожанин.

Помимо этого, в Нью-Йорке сохраняется высокая концентрация сверхбогатых людей — 60 миллиардеров и 744 жителя с активами более $100 млн.

Вторую строчку в рейтинге заняла область залива Сан-Франциско с 305,7 тыс. миллионеров (рост на 82% за 10 лет). На третьем месте идет Токио (298,3 тыс., минус 5%), за ним следуют Сингапур (244,8 тыс., плюс 64%) и Лондон (227 тыс., минус 10%).

Гендиректор Henley&Partners Юрг Штеффен отметил, что росту числа миллионеров в мегаполисах способствовали успехи фондовых рынков, включая ралли индексов S&P 500 и Nasdaq, а также стремительное развитие технологий искусственного интеллекта, робототехники и блокчейна.

В то же время некоторые города столкнулись с оттоком миллионеров в последние годы. Так, Лондон потерял 10% обеспеченных жителей частично из-за Brexit, а Гонконг — 4% на фоне переездов богачей в Сингапур после пандемии.

Зато количество миллионеров взлетело на 140% в китайском Шэньчжэне и более чем удвоилось в Бангалоре, Хошимине и Скотсдейле (США).

До этого стало известно, насколько разбогатели российские миллиардеры с начала года.