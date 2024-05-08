Поставки природного газа из РФ в Грецию привели к отмене поставок СПГ

Поставки природного газа из России в Грецию по трубопроводу из Турции и низкий спрос на голубое топливо в самой Греции привели к временной отмене ряда поставок СПГ на терминал Ревитуса под Афинами. Об этом сообщает греческая газета Naftemporiki.

Как отмечает газета, российский природный газ и вообще низкий спрос на природный газ приводят к отмене заказов в программе разгрузки грузов СПГ. В мае на терминале Ревитуса ожидается ситуация, которая уже наблюдалась в предыдущие месяцы: по сравнению с первоначальным графиком на разгрузку поступит меньше грузов.

Источники газеты сообщили, что у оператора национальной газотранспортной системы DESFA первоначально предусматривалось получение трех грузов СПГ, а в итоге месяц завершится двумя выгрузками, вероятно, заказанными энергетическими компаниями PPC и Elpedison. График поставок СПГ в мае предусматривает один груз для компании Mytilineos объемом 2 954 кубических метра и два груза для PPC и Elpedison по 73 855 кубических метра для каждой. В апреле впервые за последние пять лет не было ни одной выгрузки, пишет издание.

Сокращение спроса на природный газ как на внутреннем рынке, так и в соседних балканских странах в нынешний период в сочетании с ростом импорта трубопроводного природного газа через пункт входа в местечке Сидирокастро привели к тому, что инфраструктура Ревитусы стала частично "бесполезной", указывает газета. Примечательно, что в феврале имели место две отмены поставок СПГ при первоначальном плане в пять грузов, в марте также были отменены две поставки при первоначальном плане в четыре груза. По данным DESFA, из первоначально запланированных объемов в 13 млн мегаватт-часов в терминал Ревитуса в первом квартале было выгружено 6,7 млн мегаватт-часов.

По данным DESFA за первый квартал 2024 года, общий импорт СПГ через терминал Ревитуса снизился на 27,1%, а общие объемы поставок составили 6,93 ТВт-ч по сравнению с 9,51 ТВт-ч в соответствующем периоде прошлого года. При этом через трубопровод в пункте входа Сидирокастро осуществлялось 43,8% импорта. Рост там составил 113,86% по сравнению с первым кварталом 2023 года.