Эксперт прокомментировал сообщения о росте тарифов в КНР на перевозки в РФ

Речи о резком повышении тарифов в Китае на железнодорожные перевозки грузов в Россию не идет в связи особенностями работы этого рынка. Такое заявление сделал управляющий партнер российского ООО «Инфра Проекты» Алексей Безбородов в беседе с РИА Новости.

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О том, что что Китай резко поднял тарифы на прямые железнодорожные грузоперевозки в РФ и Белоруссию, сообщил ранее портал Infotrans Media Belarus. Согласно его данным, стоимость среднем поднялась на 500-800 долларов и более в зависимости от станции отправления.

Эксперт обратил внимание на то, что никаких подобных скачков ставок на контейнерные перевозки не наблюдалось. По его словам, рынок контейнерных перевозок свободный и в части морских, и в части железнодорожных перевозок.