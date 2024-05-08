Аналитик напомнил об экономическом чуде Сталина для борьбы с инфляцией

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий в беседе с «Московским комсомольцем» рассказал, как в СССР в гораздо более сложных условиях власти справлялись с инфляцией.

Эксперт напомнил о том, что через два года после Победы, в 1947 году, финансы страны находились в тяжелом состоянии. Как уточнил он, инфляция в тот период демонстрировала рекордные значения. Средний уровень цен к концу 1947 года трехкратно превышал уровень цен 1940 года, отметил собеседник.

Осадчий рассказал, что было сделано для борьбы с инфляцией. Он подчеркнул, что в 1947 году началось чудо «сталинской дефляции» благодаря «зверевской реформе». Напомним, что название ей дали в честь Арсения Григорьевича Зверева — советского государственного деятеля, народного комиссара, а затем министра финансов СССР с 1938 по 1960 год. Он и был инициатором реформы.

Собеседник издания отметил, что в те годы происходила стерилизация денежной массы путем изъятия у населения «излишков денег». По вкладам в сберкассах суммы до 3 тысяч рублей обменивались один к одному, по вкладам от 3 до 10 тысяч рублей было произведено сокращение накоплений на треть суммы, по вкладам в размере свыше 10 тысяч рублей изымалась половина суммы, заявил Осадчий.

По его словам, граждане, хранившие наличные средства, при обмене получали один новый рубль за десять старых. Эксперт назвал указанную реформу базой для целой серии снижения цен. Он напомнил том, что всего было шесть этапов уменьшения цен.

«Цены на все товары после последнего, шестого, снижения (с 1 апреля 1953 года), уже после смерти Сталина (главы СССР Иосифа Сталина – прим. ред.), оказались ниже на 55% цен четвертого квартала 1947 года», – подчеркнул собеседник издания.

Ранее Минэкономразвития сообщило, что годовая инфляция в России замедлилась ко 2 мая до 7,64% с уровня 7,82%, на котором она была 22 апреля.