В ЕС столкнулись с проблемой при изъятии доходов от активов РФ

Между некоторыми странами ЕС и Бельгией усилился конфликт вокруг проблемы налогообложения в королевстве на уровне 25% доходов от реинвестирования российских активов, замороженных на площадке Euroclear. Как сообщила газета La Libre, это может привести к новой задержке при согласовании решения об экспроприации этих средств с целью закупок оружия для Украины.

Издание отмечает, что текст постановления Совета ЕС о присвоении доходов от российских активов предполагается предварительно согласовать уже в среду на заседании послов стран сообщества и позднее утвердить на уровне министров. Однако этот процесс может затянуться из-за конфликта между Бельгией и рядом стран Евросоюза, которые недовольны слишком высоким, по их мнению, уровнем налогообложения доходов.

Ранее исполнительный директор депозитария Euroclear Валери Урбэн раскрыла предполагаемую схему присвоения Евросоюзом доходов от российских активов. По ее словам, сумма, которую реально получит Еврокомиссия, будет находиться в интервале между 87% и 89% от чистой прибыли от реинвестирования российских активов после уплаты бельгийских налогов в 25%. Euroclear настаивает на том, чтобы от 11% до 13% чистой прибыли осталось на счетах компании для покрытия ее рисков по искам инвесторов о взыскании своих средств.

Еврокомиссия намерена получить по этой схеме от Euroclear от €2 млрд до €3 млрд, из них 90% должны быть направлены на финансирование поставок оружия Киеву, а остальные 10% пойти на поддержку европейского ВПК.

Правительство Бельгии в свою очередь объявило, что полученные в виде налога с доходов от российских активов средства оно намерено использовать для поддержки Киева. Однако Еврокомиссия и многие страны ЕС недовольны таким подходом, считая, что Бельгия таким образом пытается лишь искусственно удвоить свой вклад в "общую помощь Украине".

Еврокомиссия сделала первый практический шаг к экспроприации доходов от российских активов в начале этого года, приняв постановление, в котором утверждается, что "доходы от замороженных активов не принадлежат России". Эксперты в банковской сфере считают этот тезис несостоятельным. Фактически он равнозначен утверждению, что доходы от банковского вклада не принадлежат его владельцу.