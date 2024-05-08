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Захарова заявила, что экономика Украины обречена впасть в глубокую кому

Ситуация на Украине усугубляется с каждым днем, а ее экономика обречена впасть в глубокую кому без поддержки со стороны стран Запада.

Захарова предрекла экономике Украины «глубокую кому»
© РИА Новости

Об этом заявила на брифинге официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

"Ситуация на Украине с каждым днем становится все хуже, что всерьез тревожит акул бизнеса, - подчеркнула дипломат. - Видимо, дела украинской экономики идут прямо совсем уже плохо, и без западной поддержки она обречена впасть в глубокую кому, поскольку уже давно существует за счет искусственных вливаний извне".

По словам Захаровой, киевский режим является ничем иным, как "колоссальной мировой отмывочной по прогону десятков и сотен миллиардов долларов неизвестно на какие цели и неизвестно куда направляющихся в реальности".

Экономика
Мария Захарова